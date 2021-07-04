Британские ученые доказали пользу шоколада для женского здоровья

Исследователи пришли к выводу, что шоколад позволяет женщинам легче перенести менопаузу. Такие выводы сделаны по итогам эксперимента с участием 19 женщин, которые в разное время суток ели по 100 грамм шоколада.

Выяснилось, что ни в одном из случаев сладость не стала причиной набора веса. Утром шоколад способствует сжиганию жира и снижению уровня сахара в крови, а вечером ускоряет обмен веществ.

Ранее стало известно, что на 17 наименованиях шоколада «Алёнка» московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», а также продуктах «Neo-botanica» будет размещен соответвующий знак, свидетельствующий о том, что они подходят для вегетарианцев.

