Британские ученые доказали пользу шоколада для женского здоровья
Регулярное употребление в пищу шоколада положительно влияет на женское здоровье,. Об этом сообщает британское издание Rai Al Youm.
Исследователи пришли к выводу, что шоколад позволяет женщинам легче перенести менопаузу. Такие выводы сделаны по итогам эксперимента с участием 19 женщин, которые в разное время суток ели по 100 грамм шоколада.
Выяснилось, что ни в одном из случаев сладость не стала причиной набора веса. Утром шоколад способствует сжиганию жира и снижению уровня сахара в крови, а вечером ускоряет обмен веществ.
Ранее стало известно, что на 17 наименованиях шоколада «Алёнка» московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», а также продуктах «Neo-botanica» будет размещен соответвующий знак, свидетельствующий о том, что они подходят для вегетарианцев.
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