Британские ученые дали совет по окончательному форматированию флешек
Исследователи Абертейского университета в Великобритании рассказали, как очистить USB-накопитель, чтобы не удалось восстановить конфиденциальные сведения, пишет Daily Mail.
Ученые Абертейского университета провели эксперимент, приобретя на eBay сотню подержанных флеш-накопителей. Выяснилось, что две трети из них содержат удаленные персональные данные, включая комбинации паролей, финансовые и налоговые документы и другие важные сведения, уточняет Газета.ru.
Профессор Карен Рено, представитель киберинформационной кафедры Абертейского университета рассказала, как правильно удалить конфиденциальную информацию.
«Простого удаления файлов с USB-накопителя действительно недостаточно. Существуют инструменты, которые могут легко восстановить удаленные файлы. Как минимум, флешку нужно отформатировать. Есть программное обеспечение, которое позволяет пользователям безопасно удалять информацию с дисков –– например, в Avast есть функция уничтожения данных, которая гарантирует, что пользователи удалят файлы или очистят весь диск всего за пару кликов», — рекомендовал эксперт.
Также исследователи напомнили об эффективности радикальных методов очистки данных.
«Если вы хотите выбросить флешку, не планируя ее продавать, разбейте ее молотком», — посоветовал профессор Рено.
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать через смартфон ни голосом, ни через соцсети.
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