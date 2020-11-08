Британские ученые дали совет по окончательному форматированию флешек

Исследователи Абертейского университета в Великобритании рассказали, как очистить USB-накопитель, чтобы не удалось восстановить конфиденциальные сведения, пишет Daily Mail.

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Ученые Абертейского университета провели эксперимент, приобретя на eBay сотню подержанных флеш-накопителей. Выяснилось, что две трети из них содержат удаленные персональные данные, включая комбинации паролей, финансовые и налоговые документы и другие важные сведения, уточняет Газета.ru.

Профессор Карен Рено, представитель киберинформационной кафедры Абертейского университета рассказала, как правильно удалить конфиденциальную информацию.

«Простого удаления файлов с USB-накопителя действительно недостаточно. Существуют инструменты, которые могут легко восстановить удаленные файлы. Как минимум, флешку нужно отформатировать. Есть программное обеспечение, которое позволяет пользователям безопасно удалять информацию с дисков –– например, в Avast есть функция уничтожения данных, которая гарантирует, что пользователи удалят файлы или очистят весь диск всего за пару кликов», — рекомендовал эксперт.

Также исследователи напомнили об эффективности радикальных методов очистки данных.

«Если вы хотите выбросить флешку, не планируя ее продавать, разбейте ее молотком», — посоветовал профессор Рено.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать через смартфон ни голосом, ни через соцсети.

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ФОТО: pixabay.com
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