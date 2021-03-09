Британская королевская семья прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Британская королевская семья (БКС) прокомментировала интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, отметив, что серьезно относится к поднятым в беседе вопросам.
Ранее Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Принц и его супруга сделали ряд сенсационных заявлений, в частности, рассказали о расовых опасениях монаршей семьи, отказе в помощи, недружелюбном отношении со стороны других членов БКС.
Согласно заявлению официального представителя Букингемского дворца, королевская семья «очень огорчена, узнав, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган».
«Поднятые проблемы, в особенности, расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом», — говорится в заявлении.
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