Британская королевская семья прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Ранее Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Принц и его супруга сделали ряд сенсационных заявлений, в частности, рассказали о расовых опасениях монаршей семьи, отказе в помощи, недружелюбном отношении со стороны других членов БКС.

Согласно заявлению официального представителя Букингемского дворца, королевская семья «очень огорчена, узнав, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган».

«Поднятые проблемы, в особенности, расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом», — говорится в заявлении.

