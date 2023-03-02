Британия собиралась истребить домашних кошек из-за COVID-19
Британское правительство рассматривало вариант истребления домашних кошек в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщил бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл в интервью телеканалу Channel 4.
Он отметил, что тогда о болезни было известно очень мало фактов, сообщалось, что и домашние животные могут передавать вирус.
В начале пандемии в Британии не рекомендовалось выпускать кошек на улицу, если в доме кто-то болеет коронавирусом. Эксперты не могли прийти к единому мнению о том, являются ли домашние питомцы переносчиками заболевания.
1 марта в России отмечали День кошки. Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН рассказал, как правильно поздравить своего питомца. Он также поведал историю из своей жизни о ненависти к кошкам.
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