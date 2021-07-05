Британия снимет COVID-ограничения 19 июля

Окончательное снятие ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса, запланировано на 19 июля, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам», — заявил премьер.

Также с 19 июля отменят правило о необходимости соблюдения дистанции в один метр и обязанность носить маски. Однако в ряде случаев будет рекомендовано продолжать использование масок.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что к сентябрю все взрослое население Британии будет полностью вакцинировано от COVID-19. Для людей младше 40 лет планируется уменьшить интервал между дозами вакцин с 12 до 8 недель.

