Бренды Jack Daniel's и Finlandia уйдут с российского рынка
Американская компания Brown-Forman, владеющая брендами виски Jack Daniel’s и водки Finlandia, прекратит работать в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В Brown-Forman заявили, что присоединяются к сообществу, выступающее за мир и прекращение военных действий на Украине.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого ряд зарубежных компаний заявили приостановке своей работы на российском рынке.
Накануне руководство сети «Макдональдс» объявило о решении приостановить работу ресторанов в России с 14 марта.
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