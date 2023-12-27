Бренд «Родина снежных баб» зарегистрирован в Новосибирске
Товарный знак «Родина снежных баб» официально зарегистрирован в Новосибирске. Проект осуществил туристско-информационный центр областного центра.
Таким образом город обрёл новый символ и праздничный персонаж-талисман (маскот) - Снежную бабу, передаёт ТАСС. Патент оформлен на муниципальный центр туризма и побратимских связей «Сибирь – Хоккайдо».
Знак официально зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания России. В Новосибирске будет организован ежегодный фестиваль снежных баб, который впервые провели в 2022 году.
Мероприятие сразу сумело попасть в Книгу рекордов России - его участники сумели слепить из снега около 130 снеговиков. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Центр «Сибирь – Хоккайдо» был открыт в 1996 году после подписания соглашения о побратимстве между Новосибирском и японским Саппоро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru