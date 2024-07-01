Бренд Lamel, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России

При этом в качестве ближайшей даты доставки маркетплейсы предлагают 5 июля. На торговых площадках также представлены положительные отзывы на товары.

В ассортименте магазинов «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» продукция Lamel не представлена.

В октябре 2022 года бренд Lamel Professional представил в своих соцсетях подборку «огненных» макияжей, назвав день теракта на Крымском мосту праздничным «днем хлопка». После инцидента Минпромторг проинформировал о поддержке компанией террористических действий в России, и продукция Lamel пропала с полок российских магазинов, напоминает «Радиоточка НСН».

