Бренд Lamel, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России
Косметика британского бренда Lamel, основанного украинкой Натальей Яроменко, снова доступна на российских маркетплейсах. Соответствующие товары представлены на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».
При этом в качестве ближайшей даты доставки маркетплейсы предлагают 5 июля. На торговых площадках также представлены положительные отзывы на товары.
В ассортименте магазинов «Рив Гош», «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» продукция Lamel не представлена.
В октябре 2022 года бренд Lamel Professional представил в своих соцсетях подборку «огненных» макияжей, назвав день теракта на Крымском мосту праздничным «днем хлопка». После инцидента Минпромторг проинформировал о поддержке компанией террористических действий в России, и продукция Lamel пропала с полок российских магазинов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Выручка ледовых шоу Авербуха снизилась на 200 млн рублей
- В Госдуме заявили, что в России никогда не будет шестидневной рабочей недели
- Бренд Lamel, поддержавший теракт на Крымском мосту, возобновил продажи в России
- МИД: Въезд в Россию закрыли для ещё 99 граждан Канады
- Марийский театр оперы и балета даст в Москве девять постановок
- «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса
- СК РФ хочет возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы
- Мясников предупредил, что дефицит витамина D провоцирует развитие рака кишечника
- Полицейские изъяли у пенсионера на Сахалине арсенал оружия и боеприпасов
- Холероподобный вибрион обнаружили в водоемах в черте Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru