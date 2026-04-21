Эксперт Копылов: Через несколько лет у каждого человека появится ИИ-двойник
Цифровой двойник может появиться у каждого человека через несколько лет. Об этом заявил ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, ИИ-клон будет выполнять однотипные задачи: согласовывать встречи, заполнять стандартные формы, напоминать коллегам о дедлайнах и отвечать на типовые запросы. Для создания такого клона можно подключить нейросеть к документам и переписке человека, она научится писать в его стиле, вести простые диалоги и отвечать на вопросы. Если дать ИИ-двойнику инструкцию по выполнению рабочих задач, он станет полноценным виртуальным сотрудником. При этом такая система не сможет полностью заменить человека.
«Уникальная особенность человека в том, что он развивается и решает новые, нестандартные задачи. Клон без человека, как и виртуальный сотрудник без живого оператора - это просто видео на повторе», - объяснил Копылов.
Ранее в американском Центральном разведывательном управлении рассказали о разработке инструмента на базе ИИ, позволяющего создавать «цифровых двойников» иностранных политиков, пишет Ura.ru.
