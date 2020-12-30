Бразильский партнер РФПИ подал заявку на завершительную стадию испытаний «Спутник V»

Бразильская компания Uniao Quimica подала заявку на проведение третьей завершительной стадии клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что Anvisa рассмотрит обращение и даст ответ в течение 72 часов. Южный штат Бразилии Парана согласился протестировать и наладить производство российской вакцины. Испытания и закупку препарата планируется проводить в штате Баия на северо-востоке.

В конце октября Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали договоренность о производстве препарата от коронавируса в Бразилии и подали в Anvisa регистрационные документы.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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