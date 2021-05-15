Бразилия приостановила авиасообщение с Индией

Бразилия приостановит авиасообщение с Индией из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике правительства Бразилии.

Отмечается, что временный запрет будет действовать для рейсов, направляющихся в Индию или следующих через страну.

Ранее власти Бразилии ввели аналогичные ограничения на авиаперелеты с Великобританией и ЮАР, сроки действия этих мер также продлены.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Индия и Бразилия находятся в тройке лидеров по числу инфицированных COVID-19 и летальных исходов от вируса. Так, с начала пандемии в Индии зарегистрировано 24 046 809 случаев заражения и 262 317 смертей, в Бразилии — 15 359 397 зараженных и 428 034 летальных исхода.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусИндияБразилияАвиасообщение
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