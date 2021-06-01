Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки
В Госдуму внесли поправки к закону, согласно которому братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от их регистрации. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».
Раньше братья и сестры должны были иметь одинаковое место жительства, чтобы вместе поступить в школу или детский сад. Предложение сохранять преимущественное право зачисления независимо от прописки озвучили на форуме «Большой семейный совет», сообщил ТК «360».
Поправки подготовили ко второму чтению законопроекта об изменениях в законе об образовании и Семейном кодексе РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного поступления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки
- В Бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ
- Захарова назвала «вершиной айсберга» информацию о слежке США за европейскими политиками
- В Крыму отказались обсуждать с Зеленским статус полуострова
- Путин внес в Госдуму проект о праве Генпрокуратуры защищать интересы РФ в ЕСПЧ
- Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
- Усик заявил о готовности драться за титул чемпиона мира с кем угодно
- Теннисистка Осака снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от общения со СМИ
- Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей
- Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день лета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru