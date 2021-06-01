Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки

В Госдуму внесли поправки к закону, согласно которому братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от их регистрации. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

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Раньше братья и сестры должны были иметь одинаковое место жительства, чтобы вместе поступить в школу или детский сад. Предложение сохранять преимущественное право зачисления независимо от прописки озвучили на форуме «Большой семейный совет», сообщил ТК «360».

Поправки подготовили ко второму чтению законопроекта об изменениях в законе об образовании и Семейном кодексе РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного поступления.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:ЗаконРоссияШкола
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