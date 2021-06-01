Братьев и сестер будут зачислять в одну школу независимо от прописки

Раньше братья и сестры должны были иметь одинаковое место жительства, чтобы вместе поступить в школу или детский сад. Предложение сохранять преимущественное право зачисления независимо от прописки озвучили на форуме «Большой семейный совет», сообщил ТК «360».

Поправки подготовили ко второму чтению законопроекта об изменениях в законе об образовании и Семейном кодексе РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного поступления.

