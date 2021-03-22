Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам лишения свободы

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова к 12 годам колонии строго режима. Также ему назначен штраф в размере 8 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Абдулатипов признан виновным по статьям о получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет после освобождения.

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Следователи задержали Абдулатипова в сентябре 2018 года. Изначально его обвинили в участии в преступном сообществе, члены которого незаконно устанавливали инвалидность.



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ФОТО: pxhere.com
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