«Единая Россия» приостановила членство арестованного за взятки Белозерцева

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партия «Единая Россия» приостановлено, сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

В сообщении говорится, что решение принято в связи с возбуждением в отношении чиновника уголовного дела.

Ранее Белозерцеву было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей, «занесли» более 31 миллиона рублей. В ходе обыска в доме губернатора нашли около 500 миллионов рублей наличными, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.

