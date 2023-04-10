Брат Козловского опроверг слухи об эмиграции актера
Пресс-секретарь и брат актера Данилы Козловского Егор прокомментировал требования депутатов Госдумы отменить спектакли с участием артиста, сообщает «Газета.ру».
В беседе изданием Егор Козловский заявил, что его брат знает о позиции депутатов, но отвечать им не собирается.
По словам пресс-секретаря, артист никуда не уезжал и все это время находился в России. Актер снимался в кино, играл в спектаклях, отметил он.
«Ну написал человек запрос - будем ждать ответ», - добавил Его Козловский.
Депутаты Госдумы ранее обратились в Минкульт с просьбой отменить спектакли с участием артиста. Парламентарий Дмитрий Гусев призвал актера выступить на фронте перед российскими военными, пишет «Радиоточка НСН».
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