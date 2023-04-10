Брат Козловского опроверг слухи об эмиграции актера

В беседе изданием Егор Козловский заявил, что его брат знает о позиции депутатов, но отвечать им не собирается.

По словам пресс-секретаря, артист никуда не уезжал и все это время находился в России. Актер снимался в кино, играл в спектаклях, отметил он.

«Ну написал человек запрос - будем ждать ответ», - добавил Его Козловский.

Депутаты Госдумы ранее обратились в Минкульт с просьбой отменить спектакли с участием артиста. Парламентарий Дмитрий Гусев призвал актера выступить на фронте перед российскими военными, пишет «Радиоточка НСН».

