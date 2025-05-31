Певица Жасмин хочет поучаствовать в «Интервидении»

Заслуженная артистка России, певица Жасмин заявила, что хотела бы выступить на песенном конкурсе «Интервидении».

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По ее словам, она хотела бы представлять свою страну на международном музыкальном конкурсе.

В беседе с ТАСС Жасмин также отметила, что «Интервидение» сблизит Россию с другими государствами.

«Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман (Ярослав Дронов), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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