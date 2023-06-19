Брат Дианы Гурцкая опроверг слухи об её отъезде за границу
Брат певицы Дианы Гурцкая, продюсер Роберт назвал глупостью слухи об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко.
В интервью «Пятому каналу» он отметил, что его сестре нечего делать в Абхазии.
«Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?» – сказал родственник певицы.
Ранее в Минобрнауки заявили, что 20 мая во время возвращения российской делегации из рабочей командировки на Кубу скончался супруг исполнительницы, замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru