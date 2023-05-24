Гурцкая трогательно попрощалась с умершим мужем

Певица Диана Гурцкая во время похорон мужа Петра Кучеренко трогательно попрощалась с ним.

«Петя, Петя, любимый, как же так, как же так…», - цитирует слова Гурцкая «Московский комсомолец».

Петер Кучеренко занимал пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Он скончался в самолете, когда возвращался из рабочей командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

Прощание с чиновником проходило в Елоховском соборе Богоявления господня. Панихиду посетила певица Лолита, певец Марк Тишман, продюсер Юрий Аксюта.

Похоронили Кучеренко на Троекуровском кладбище.

