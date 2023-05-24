Гурцкая трогательно попрощалась с умершим мужем
Певица Диана Гурцкая во время похорон мужа Петра Кучеренко трогательно попрощалась с ним.
«Петя, Петя, любимый, как же так, как же так…», - цитирует слова Гурцкая «Московский комсомолец».
Петер Кучеренко занимал пост заместителя министра науки и высшего образования РФ. Он скончался в самолете, когда возвращался из рабочей командировки на Кубу. Ему было 46 лет.
Прощание с чиновником проходило в Елоховском соборе Богоявления господня. Панихиду посетила певица Лолита, певец Марк Тишман, продюсер Юрий Аксюта.
Похоронили Кучеренко на Троекуровском кладбище.
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