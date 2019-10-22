Боярский заявил о готовности сбрить усы

Народный артист России Александр Розенбаум в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказал, что готов сбрить свои усы только в состоянии безумия. При этом он отметил, что такое поведение может вызвать лишь очень серьезная роль, «которая мне будет очень интересна, до безумия».

Народный артист России Михаил Боярский в эфире НСН рассказал, что проще относится к своим усам, чем его коллега.