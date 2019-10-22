Боярский заявил о готовности сбрить усы
Народный артист России в эфире НСН посоветовал Грудинину позаботится о своем имидже.
Народный артист России Александр Розенбаум в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказал, что готов сбрить свои усы только в состоянии безумия. При этом он отметил, что такое поведение может вызвать лишь очень серьезная роль, «которая мне будет очень интересна, до безумия».
Народный артист России Михаил Боярский в эфире НСН рассказал, что проще относится к своим усам, чем его коллега.
«Я при любой роли могу сбрить усы, если это необходимо режиссеру. На протяжении всей моей жизни, практически каждый режиссер хотел мне сбрить усы, но в последний момент менял решение. Так что, думаю, ничего не изменится. В последнее время даже желающих особо нет. Да и меня эта проблема как-то не волнует, сегодня не актуально отращивать или сбривать усы. Это скорее политики должны думать, Грудинин, к примеру. У артистов нет этой проблемы – сбрил, да наклеил, если нужно», - пояснил Боярский.
Ранее НСН сообщала, что экс-кандидат на президентских выборах от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы. Данное действие было вызвано обещанием Грудинина - если наберет на выборах меньше 15% голосов, то распрощается со своими усами. По информации ЦИК, за кандидата от КПРФ проголосовали 11,77% избирателей.
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