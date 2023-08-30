Бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь младенцу
Члены экипажа авиакомпании «Аэрофлот» помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время перелета по маршруту Москва – Сочи. Инцидент случился перед посадкой рейса SU1118. Из-за того, что среди пассажиров самолета не было медработников, бортпроводники сами оказали малышу первую медпомощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате у младенца возобновилось дыхание.
После посадки самолета в Сочи ребенка передали медработникам, он был госпитализирован. Руководством перевозчика принято решение о поощрении экипажа денежной премией.
Ранее самолет Москва — Минеральные Воды зашел на экстренную посадку в Волгограде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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