В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне

«Самолет ... запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала», — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время пассажиры ожидают вылета в Петропавловск-Камчатский.

По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел с самолетом Airbus А-319 компании «Аврора». Из-за задымления с борта эвакуировали 112 человек, двум пассажирам потребовалась помощь врачей, пишет РИА ФАН.

