В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне
Летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося портативного устройства у одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.
«Самолет ... запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала», — рассказала собеседница агентства.
В настоящее время пассажиры ожидают вылета в Петропавловск-Камчатский.
По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел с самолетом Airbus А-319 компании «Аврора». Из-за задымления с борта эвакуировали 112 человек, двум пассажирам потребовалась помощь врачей, пишет РИА ФАН.
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