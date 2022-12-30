В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне

Летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося портативного устройства у одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.

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«Самолет ... запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной стало загоревшееся портативное устройство у одного из пассажиров рейса. Для устранения задымления в салоне воздушного судна людей вывели в здание аэровокзала», — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время пассажиры ожидают вылета в Петропавловск-Камчатский.

По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел с самолетом Airbus А-319 компании «Аврора». Из-за задымления с борта эвакуировали 112 человек, двум пассажирам потребовалась помощь врачей, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетСахалин
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