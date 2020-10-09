Борт с пострадавшими в Карабахе россиянами приземлился в Москве
Борт с двумя пострадавшими в Нагорном Карабахе россиянами приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, оба раненых журналиста спали во время полета. Этим же бортом в российскую столицу вернулись журналисты, освещавшие рабочий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Ереван.
Обстрел в карабахском городе Шуши произошел 8 октября. Под огонь попали российские журналисты Юрий Котенок и Левон Арзанов.
Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.
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