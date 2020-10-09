ООН рассчитывает на прекращение боёв в Карабахе после переговоров в Москве

ООН надеется, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана приведёт к прекращению боевых действий на Южном Кавказе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Агентство ТАСС приводит слова Дюжаррика. Как сообщил официальный представитель, ООН поддерживает встречу Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также Дюжаррик отметил, что всемирная организация приветствует усилия сторон по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что в Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана по конфликту на территории Нагорного Карабаха.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.

