«Боритесь за мечту!»: Войтинский пожелал россиянам в новом году сделать сказку былью

По словам кинематографиста, важно не только мечтать о лучшем мире, но и бороться за свой идеал, делать все для того, чтобы он стал явью.

«Хочу вам напомнить слова одной советской песни: “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”. Это универсальный принцип, по которому надо жить. Мы мечтаем, сочиняем мир, сочиняем себя в этом мире, строим его и становимся лучшей версией себя. В новом году, пожалуйста, мечтайте, а я буду придумывать новые фильмы, чтобы помечтать вместе с вами о лучшем мире, героями которого станем мы и наши потомки. Только не надейтесь, что все произойдет по щучьему велению. Ваша мечта — вам за нее и бороться!» — отметил собеседник НСН.

Ранее художник-мультипликатор, режиссер и сценарист вышедшего в конце августа полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит пожелал россиянам смотреть спокойное и доброе кино.

