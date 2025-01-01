«Боритесь за мечту!»: Войтинский пожелал россиянам в новом году сделать сказку былью
Александр Войтинский в эфире НСН вспомнил строчку из советской песни.
Режиссер Александр Войтинский призвал читателей НСН в новом году больше мечтать, сочинять новый мир для себя и своих потомков и становиться лучшей версией себя.
По словам кинематографиста, важно не только мечтать о лучшем мире, но и бороться за свой идеал, делать все для того, чтобы он стал явью.
«Хочу вам напомнить слова одной советской песни: “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”. Это универсальный принцип, по которому надо жить. Мы мечтаем, сочиняем мир, сочиняем себя в этом мире, строим его и становимся лучшей версией себя. В новом году, пожалуйста, мечтайте, а я буду придумывать новые фильмы, чтобы помечтать вместе с вами о лучшем мире, героями которого станем мы и наши потомки. Только не надейтесь, что все произойдет по щучьему велению. Ваша мечта — вам за нее и бороться!» — отметил собеседник НСН.
Ранее художник-мультипликатор, режиссер и сценарист вышедшего в конце августа полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит пожелал россиянам смотреть спокойное и доброе кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ в Курской области
- В Приднестровье из-за отсутствия поставок газа из РФ отключили отопление
- Путин поздравил россиян с Новым годом
- Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
- «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада
- Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
- МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
- СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
- Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru