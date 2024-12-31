«Эпоха сказок»: Режиссер Войтинский о главном кинотренде уходящего года
Российский кинематограф успешно вошел в новый для себя жанр фильмов о супергероях, этот тренд будет не менее успешным и в 2025 году, сказал НСН Александр Войтинский.
В 2024 году в киноиндустрии началась эпоха сказок, российское кино вошло в жанр фильмов о супергероях со стороны русских сказок, это стало спасительным решением, которое будет «законодателем мод» российского кинематографа и в 2025 году. Об этом НСН заявил режиссер Александр Войтинский.
По словам режиссера, 2024 год ознаменовался тем, что в киноиндустрии началась эпоха сказок и самобытных фильмов о супергероях.
«Для киноиндустрии главное то, что началась эпоха сказок, которая, я думаю, будет перерастать в большой подъем. Мы зашли в современный жанр, который был нам непонятен и не близок, — в жанр фильмов о супергероях. Причем зашли в него с другой стороны — со стороны собственных сказок. Борьба добра со злом — то, что объединяет сказки и фильмы про супергероев. Сказки для нас — это спасительное решение, которое появилось откуда ни возьмись. Думаю, что они со временем начнут видоизменяться во что-то более современное, соединяться с другими жанрами, и это очень хорошо. Даже роман “Мастер и Маргарита”, экранизация которого вышла в 2024 году, — это советская сказка. “Холоп-2”, тоже сказка, превзошел все мыслимые ожидания в прокате. Полагаю, этот тренд будет актуален и для наступающего года», — сказал Войтинский.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в комментарии НСН усомнился, что кино о супергероях российского производства сможет заинтересовать зрителя и показать достойные сборы в кинотеатрах.
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