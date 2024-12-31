«Эпоха сказок»: Режиссер Войтинский о главном кинотренде уходящего года

В 2024 году в киноиндустрии началась эпоха сказок, российское кино вошло в жанр фильмов о супергероях со стороны русских сказок, это стало спасительным решением, которое будет «законодателем мод» российского кинематографа и в 2025 году. Об этом НСН заявил режиссер Александр Войтинский.

По словам режиссера, 2024 год ознаменовался тем, что в киноиндустрии началась эпоха сказок и самобытных фильмов о супергероях.