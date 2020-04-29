Борис Джонсон стал отцом в пятый раз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в пятый раз. Как сообщает Sky News, у него родился сын. Невеста политика родила мальчика в одной из больниц Лондона утром 29 апреля. Источник подчеркивает, что новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.

Напомним, пара объявила о том, что ждёт пополнения в конце февраля. После этого Джонсон и Симондс заявили, что обручены, пишет RT.

Тест Бориса Джонсона на COVID-19 показал отрицательный результат

К слову, Борис Джонсон в минувший понедельник вернулся к работе после нескольких недель борьбы с коронавирусной инфекцией. После этого премьер-министр нашёл для COVID-19 весьма оригинальное сравнение. По его словам, коронавирус — это своего рода невидимый грабитель, с которым мир стал вместе «бороться на полу».

Приступив к выполнению своих обязанностей, Джонсон успел сделать заявление о том, что пока нет повода ослаблять введенные из-за коронавируса в Британии ограничительные меры.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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