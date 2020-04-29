Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в пятый раз. Как сообщает Sky News, у него родился сын. Невеста политика родила мальчика в одной из больниц Лондона утром 29 апреля. Источник подчеркивает, что новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.

Напомним, пара объявила о том, что ждёт пополнения в конце февраля. После этого Джонсон и Симондс заявили, что обручены, пишет RT.