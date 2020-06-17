Борис Джонсон попал в ДТП в Лондоне

Конвой Бориса Джонсона стал участником ДТП из-за протестующего, выбежавшего на дорогу. Об этом сообщает BBC.

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По данным BBC, протестующий заставил ведущую машину в конвое внезапно затормозить, что привело к столкновению сопровождающей машины с автомобилем-седаном, в котором находился Джонсон.

Отмечается, что на автомобиле премьер-министра «Ягуаре» была видна большая вмятина, когда конвой уехал в сторону Даунинг-стрит. Как пишет BBC, Джонсон не пострадал.

Уточняется, что демонстрант, ставший виновником инцидента, выступал против действий Турции в отношении курдских повстанцев. Полиция сообщила, что мужчина был впоследствии арестован на месте преступления за нарушение Закона об общественном порядке и за препятствие на шоссе.


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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания
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