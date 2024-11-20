«Борьба за зрителя»: Ректор ГИТР верит в успех телеканала от Rutube
Юрий Литовчин заявил НСН, что некоторые зрители будут смотреть Rutube именно по телевизору за завтраком или ужином.
Запуск телеканала Rutube – это хороший бизнес-ход, который позволит платформе расширить аудиторию, так как не все любят искать контент в интернете, заявил НСН ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин.
Rutube запускает собственный телеканал: в ноябре Роскомнадзор выдал лицензию на вещание Rutube TV. Согласно данным лицензии, на телеканале будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, это могут быть шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. Начало вещания запланировано на 1 декабря, пишут «Ведомости». Основу сетки канала составит блогерский контент, целевой аудиторией выбраны зрители в возрасте 25–33 лет. Литовчин назвал решение правильным и логичным.
«Я так понимаю, что это борьба за зрителя, хотят разного зрителя везде поймать. Это нормальный бизнес-подход. Есть люди, которые не хотят искать контент в интернете, они будут смотреть в телевизоре. Также большая вероятность, что эти люди, завтракая или ужиная, имея не так много времени, посмотрят Rutube именно на телевизоре. Это вполне логично. И я думаю, что это очень хороший бизнес-ход. Чем больше площадок платформа будет использовать, тем лучше. Это дифференцированный такой подход», - отметил он.
Ранее Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с видеохостинга YouTube, передает «Радиоточка НСН». Перенос видео сохранит качество, а также оставит неизменным название, описание, обложку и дату размещения на другой площадке. Для корректной работы опции ролик не должен быть приватным. Размер одного видео также должен составлять не более 25 гигабайт длительность должна быть не более 5 часов.
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