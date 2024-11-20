«Борьба за зрителя»: Ректор ГИТР верит в успех телеканала от Rutube

Запуск телеканала Rutube – это хороший бизнес-ход, который позволит платформе расширить аудиторию, так как не все любят искать контент в интернете, заявил НСН ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин.

Rutube запускает собственный телеканал: в ноябре Роскомнадзор выдал лицензию на вещание Rutube TV. Согласно данным лицензии, на телеканале будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, это могут быть шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. Начало вещания запланировано на 1 декабря, пишут «Ведомости». Основу сетки канала составит блогерский контент, целевой аудиторией выбраны зрители в возрасте 25–33 лет. Литовчин назвал решение правильным и логичным.