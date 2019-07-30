Борьба с бедностью ее же портретом

Ухудшение своего материального положения отметили 24% россиян, принявших участие в опросе, проведенном Фондом «Общественное мнение». Добрая четверть. Из них половина признались, что денег не хватает даже на еду. Оценочные суждения респондентов довольно мрачные: нынешнее материальное положение плохим назвали 28% участников опроса. 39% не ждут в нем никаких изменений в ближайший год, а 18% опрошенных полагают, что станет только хуже. Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Борьба с бедностью в России началась с составления «портрета бедности» в пилотных регионах. Так, в администрации Липецкой области «Газете.ру» рассказали, как этот портрет выглядит у них: «человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего – со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость». За составлением портрета регионы должны будут сформировать реестр бедных.

Вопреки неустанному труду ответственных за победу над бедностью пока побеждает именно она. Под ее натиском не устоял и Росстат, причем, даже после того, как изменил методику подсчетов. Новые данные статистики гласят, что бедных в России стало еще больше: число россиян с доходом ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019 года выросло до 14,3% против 13,9% годом ранее. В абсолютных величинах это означает, что за чертой бедности оказались 20,9 миллиона человек, прирост составил полмиллиона. Соломки Росстат, впрочем, тоже подстелил: дать корректную оценку доли малоимущих россиян можно будет только в конце года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы, - указали в ведомстве.

Горький парадокс заключается в том, что в бедняках оказался практически каждый седьмой житель одной из самых богатых природными ресурсами стран. При этом природная рента по-прежнему распределяется между подавляющим меньшинством граждан страны, тогда как подавляющему большинству остаются разве что взрывной рост цен на топливо, как это было в прошлом году, тянущий за собой подорожание всего и вся, да рост тарифов на услуги ЖКХ, которые скоро некому и нечем будет оплачивать. Особенно если бороться с бедностью ее же портретами.

