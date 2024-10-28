СМИ: Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимет Бондарчук
Ремейк советской комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» снимет Фёдор Бондарчук. Об этом сообщает портал Ng72.ru.
По данным издания, в новой ленте главными героями будут не итальянцы, а китайцы. Таким образом получится ориентировать ремейк на китайскоий кинорынок, что может положительно сказаться на сборах.
О том, что новые «итальянцы» будут сниматься с участием китайских актеров ранее заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Как пишет Ng72.ru, в съёмках будет участвовать и одна из киностудий из Поднебесной.
Ранее внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский заявил, что не ждёт ничего хорошего от ремейка кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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