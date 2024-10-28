СМИ: Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимет Бондарчук

По данным издания, в новой ленте главными героями будут не итальянцы, а китайцы. Таким образом получится ориентировать ремейк на китайскоий кинорынок, что может положительно сказаться на сборах.

О том, что новые «итальянцы» будут сниматься с участием китайских актеров ранее заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Как пишет Ng72.ru, в съёмках будет участвовать и одна из киностудий из Поднебесной.

Ранее внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский заявил, что не ждёт ничего хорошего от ремейка кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

