Государственный академический Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года из-за пандемии. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

По его словам, гастроли планируются только на апрель 2022 года, но и они под вопросом из-за неизвестности. Урин отметил, что сейчас все обсуждают, будут ли страны впускать иностранных граждан, привившихся своей вакциной. Этот вопрос касается и России.