Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года
Государственный академический Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года из-за пандемии. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.
По его словам, гастроли планируются только на апрель 2022 года, но и они под вопросом из-за неизвестности. Урин отметил, что сейчас все обсуждают, будут ли страны впускать иностранных граждан, привившихся своей вакциной. Этот вопрос касается и России.
Он также подчеркнул, что трудные времена не помешали театру выполнить основной план прошедшего сезона. Театры столкнулись не только с финансовыми проблемами, но и с нехваткой сотрудников. На пике заболеваемости в ноябре в Большом театре заболели 150 человек.
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