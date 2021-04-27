Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года

Государственный академический Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года из-за пандемии. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

По его словам, гастроли планируются только на апрель 2022 года, но и они под вопросом из-за неизвестности. Урин отметил, что сейчас все обсуждают, будут ли страны впускать иностранных граждан, привившихся своей вакциной. Этот вопрос касается и России.

СМИ: Скончался актёр Кахи Кавсадзе, сыгравший Абуллу в «Белом солнце пустыни»

Он также подчеркнул, что трудные времена не помешали театру выполнить основной план прошедшего сезона. Театры столкнулись не только с финансовыми проблемами, но и с нехваткой сотрудников. На пике заболеваемости в ноябре в Большом театре заболели 150 человек.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Ингосстрах
ТЕГИ:КоронавирусБольшой Театр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры