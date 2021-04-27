СМИ: Скончался актёр Кахи Кавсадзе, сыгравший Абуллу в «Белом солнце пустыни»

Известный грузинский актёр театра и кино Кахи Кавсадзе умер в Тбилиси в возрасте 85 лет, сообщает телеканал «Рустави 2».

По информации телеканала, в ноябре 2020 года Кавсадзе переболел коронавирусом, а в феврале текущего года его госпитализировали в тяжёлом состоянии с двухсторонней пневмонией.

За свою карьеру Кавсадзе снялся более чем в 80 фильмах, а всесоюзно известным актёр стал после выхода фильма «Белое солнце пустыни», где он сыграл Чёрного Абдуллу. Кроме того он сыграл в таких картинах, как «Житие Дон Кихота и Санчо», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания» и «Покаяние».

В 1981 году Кавсадзе присвоено звание народного артиста Грузинской ССР.

Ранее на 84-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова Людмила Сичкарёва, сообщает RT.