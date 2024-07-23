Большинство россиян заявили, что жара влияет на их работоспособность
Подавляющее большинство россиян (86%) заявили, что жара влияет на их продуктивность. Об этом со ссылкой на исследование «Авито Работа», в котором приняли участие две тысячи человек, сообщает «ФедералПресс».
Уточняется, что 43% респондентов указали, что в жару чувствуют себя значительно хуже, столько же отметили лишь незначительное ухудшение физического состояния. Ещё 11% россиян заявили, что не чувствуют никакого влияния жары.
Исследователи отметили, что женщины чаще говорили о чувствительности к жаре, чем мужчины - 49% против 36%.
Россияне, заявившие о негативном влиянии на них жары, указали, что в такую погоду отмечают повышенное потоотделение и утомляемость, а также усталость, апатию, нарушение сна и ухудшение настроения, потерю аппетита, перепады давления, отечность конечностей.
Ранее Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пригласил бесплатно укрыться от жары в своих залах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru