Средний чек новогодних подарков для детей вырос на 20%
Средняя цена приобретаемых новогодних подарков для детей увеличилась на 15-20% в сравнении с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформу ОФД».
Самыми популярными подарками в текущем году будут конфеты, игрушки и настольные игры.
По словам экспертов сладкие подарки и игрушки традиционно востребованы под Новый год, а вот повышенный интерес в развивающим играм, товарам для творчества и для хобби - скорее всего, связан с пандемией. Взрослые стараются в период пандемии придумать больше занятий для детей дома.
Кроме того, потребители начали совершать более осознанные покупки, планируя их заранее и отдавая предпочтение более качественным товарам.
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