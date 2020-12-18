Средний чек новогодних подарков для детей вырос на 20%

Средняя цена приобретаемых новогодних подарков для детей увеличилась на 15-20% в сравнении с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

Самыми популярными подарками в текущем году будут конфеты, игрушки и настольные игры.