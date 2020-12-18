Средний чек новогодних подарков для детей вырос на 20%

Средняя цена приобретаемых новогодних подарков для детей увеличилась на 15-20% в сравнении с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшего российского оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

Самыми популярными подарками в текущем году будут конфеты, игрушки и настольные игры.

О правильном выборе новогодней елки рассказали в Роспотребнадзоре

По словам экспертов сладкие подарки и игрушки традиционно востребованы под Новый год, а вот повышенный интерес в развивающим играм, товарам для творчества и для хобби - скорее всего, связан с пандемией. Взрослые стараются в период пандемии придумать больше занятий для детей дома.

Кроме того, потребители начали совершать более осознанные покупки, планируя их заранее и отдавая предпочтение более качественным товарам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиНовый ГодПодарки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры