Большинство россиян видят своих детей в волонтерском движении

Около 80 процентов граждан России хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и добровольческой деятельностью. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так 83 процента респондентов заявили, что волонтерство является примером для молодежи, 79 процентов граждан высказались в пользу того, чтобы их дети примкнули к волонтерскому движению.

Как отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, россияне широко поддерживают деятельность волонтеров, если говорить об их вкладе в решение проблем общества, кроме того, они пользуются уважением среди граждан.

В исследовании также отмечается, что в пятерку главных качеств, которые ценят россияне, входят честность, доброта, трудолюбие, справедливость и человечность.

