Неверов призвал на 23 февраля возложить цветы к мемориалам вместо митингов
Митинги и политические акции на 23 февраля проводить не стоит, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает Regnum, единороссы планируют 23 февраля в поддержку ветеранов возложить цветы к обелискам, мемориалам во всех регионах и муниципалитетах страны.
«Считаем, что это должно стать ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия. Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и отдать дань уважения поколению победителей», — заявил Неверов.
В Бабушкинском суде Москвы проходит резонансное судебное рассмотрение дела российского оппозиционера Алексея Навального.
По данным гособвинения, ранее Навальный опубликовал в соцсетях видеоролик, где ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ. Под видео оппозиционный политик оставил комментарии, которые, по версии следствия, «носят заведомо ложный характер». Во вторник во время заседания в Бабушкинском суде Москвы прокурор попросил назначить оппозиционеру штраф в размере 950 тысяч рублей. Последнее слово подсудимого и оглашение приговора отложено на субботу, 20 февраля.
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