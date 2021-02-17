Неверов призвал на 23 февраля возложить цветы к мемориалам вместо митингов

Митинги и политические акции на 23 февраля проводить не стоит, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Regnum, единороссы планируют 23 февраля в поддержку ветеранов возложить цветы к обелискам, мемориалам во всех регионах и муниципалитетах страны.

«Считаем, что это должно стать ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия. Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и отдать дань уважения поколению победителей», — заявил Неверов.

В Бабушкинском суде Москвы проходит резонансное судебное рассмотрение дела российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным гособвинения, ранее Навальный опубликовал в соцсетях видеоролик, где ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию РФ. Под видео оппозиционный политик оставил комментарии, которые, по версии следствия, «носят заведомо ложный характер». Во вторник во время заседания в Бабушкинском суде Москвы прокурор попросил назначить оппозиционеру штраф в размере 950 тысяч рублей. Последнее слово подсудимого и оглашение приговора отложено на субботу, 20 февраля.

