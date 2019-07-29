60% граждан России выступили против электронных паспортов

Согласно данным опроса, около 60 процентов граждан не хотят оформлять новый вид удостоверения личности, поскольку считают его ненадежным. Однако треть россиян, напротив, хотят получить электронный паспорт. Среди ключевых достоинств документа респонденты отмечали его универсальность. Об этом рассказали 11 процентов опрошенных.

Исследование также показало, что в России около 85 процентов граждан знают об идее государства выдавать электронные паспорта в ближайшем будущем.

Между тем, власти задумались и о введении в России электронных водительских удостоверений. В беседе с НСН эти планы прокомментировал председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

