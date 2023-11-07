Большинство россиян положительно оценили Октябрьскую революцию 1917 года

Среди респондентов, считающих что революция положительно повлияла на судьбу страны, 7% указали на последующий экономический подъем, а ещё 6% заявили об улучшении жизни населения.

Негативным событием Октябрьскую революцию 1917 года считают 21% россиян. Они пояснили, что в результате погибло большое число людей, а также заявили об экономическом спаде, гражданской войне и потере образованных граждан.

При этом 50% опрошенных отметили, что Октябрьская революция была неизбежна, а 32% считают, что события могли развиваться иначе.

Ранее ФОМ провёл исследовние и выяснил, что только 16% россиян уверены, что через год жизнь в России ухудшится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

