Большинство россиян положительно оценили Октябрьскую революцию 1917 года
Большинство россиян (50%) заявили, что Октябрьская революция 1917 года является положительным событием для России. Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Среди респондентов, считающих что революция положительно повлияла на судьбу страны, 7% указали на последующий экономический подъем, а ещё 6% заявили об улучшении жизни населения.
Негативным событием Октябрьскую революцию 1917 года считают 21% россиян. Они пояснили, что в результате погибло большое число людей, а также заявили об экономическом спаде, гражданской войне и потере образованных граждан.
При этом 50% опрошенных отметили, что Октябрьская революция была неизбежна, а 32% считают, что события могли развиваться иначе.
Ранее ФОМ провёл исследовние и выяснил, что только 16% россиян уверены, что через год жизнь в России ухудшится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru