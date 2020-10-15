Большинство россиян одобряют запрет движения «АУЕ», но не знают о нем

Как минимум 85% россиян одобряют запрет движения «АУЕ», сообщает ВЦИОМ. Данные опубликованы на сайте статистического центра.

При этом отмечается, что россияне слабо осведомлены об идеологии движения. Согласно отчету, две трети респондентов впервые слышат о движении «АУЕ». Только 22% граждан смогли назвать, чем занимается данное движение, при этом молодежь 18-24 лет информирована больше, чем старшие группы населения.

Многие респонденты считают движением опасным для общества, среди них 82% в возрасте 45-49 лет и 87% россиян старше 60 лет. При этом среди россиян, у которых есть дети или внуки, только 10% считает возможным попадание их ребенка в субкультуру.

Движение «АУЕ» запретили 17 августа. Верховный суд России удовлетворил исковое заявление генпрокурор Игоря Краснова, признал организацию экстремистской и запретил ее действие на территории РФ.





