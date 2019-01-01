Большинство россиян не собираются участвовать в политических акциях

Каждый третий россиянин (27%) заявил о готовности выйти на акции протеста против падения уровня жизни. Это выяснили социологи «Левада-Центра».

Исследование также показало, что каждый четвертый гражданин (26%) житель России допускает, что в стране могут начаться уличные протесты.

Согласно опросу, самое больше негодование у респондентов может вызвать падение уровня жизни, передает Ura.ru. При этом 69% граждан считают подобные акции маловероятными.

Проведение митингов, связанных с какими-либо политическими требованиями, допускают 24% опрошенных. Принять участие в таких протестах готовы 22% респондентов. Однако большинство россиян — 71% — считают, что таких забастовок не будет. А 74% граждан исключают свое участие в политических акциях.

При этом 87% россиян заявили, что вообще не замечали протестных акций в своих городах.

Ранее НСН разбиралась, что происходит в Екатеринбурге вокруг строительства храма у Театра драмы, из-за чего в городе прошли массовые акции протеста.

