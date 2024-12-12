Большинство россиян назвали получение второго высшего необязательным для смены карьеры

Почти 80% россиян считают, что можно получить высокооплачиваемую работу по новой специальности без второго высшего образования, пройдя курсы переквалификации. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра НАФИ, проведенное по заказу «Ингосстраха» в ноябре 2024 года.

Среди тех, кто выбирает для себя облегченный формат переобучения, большинство являются работающими (81%) и имеют высшее образование (83%). Еще 14% опрошенных считают, что получение второго высшего образования для смены сферы деятельности обязательно.

В качестве причин перехода в новую сферу россияне выделили более высокий уровень заработной платы (52%), стремление приносить больше пользы обществу (34%) или желание иметь более престижную специальность (24%).

Еще 77% опрошенных полагают, что дополнительное обучение помогает в профессиональном росте, и 85% респондентов хотели бы пройти обучение, если бы им поступило такое предложение.

«Значимо чаще других об этом говорят жители Северо-Западного федерального округа», – рассказала начальник управления «Корпоративный университет» компании «Ингосстрах» Виктория Таланова.

При этом 71% работающих россиян выбрали бы для себя обучение, не связанное с текущей деятельностью. Среди популярных направлений связь и IT, которое выбрали 8%. Еще 5% опрошенных заинтересовали финансовая, инвестиционная и кредитная деятельность, государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также сельское, лесное, рыбное хозяйство.

Только 14% респондентов отметили, что дополнительное обучение не дает никаких преимуществ, а 5% заявили, что оно может нанести вред карьере, поскольку отвлекает от работы. Еще 9% опрошенных не хотели бы проходить курсы или другие образовательные программы, которые им предлагает работодатель.

