Большинство россиян хотят прогуляться после самоизоляции

Большинство граждан России желают прогуляться по городу после завершения режима самоизоляции, введённого из-за опасности распространения коронавируса. Это показал опрос, результаты которого опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

За прогулки по городу высказались 29–42% опрошенных, на втором месте идут объятия с родными и друзьями 25-26%. От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, чтобы подстричься. Кроме того, от 6 до 9% хотят отправиться в ресторан или кафе.

По кино, театрам и музеям тоскуют 5–6% опрошенных, еще 3–4% хотят нарядиться и пойти «в люди», а от 2% до 5% — наведаться в салон красоты.

Опрос проводился 1–2 мая в каналах «стопкоронавирус.рф» в Telegram и ICQ, а также социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности проголосовали более 126,2 тыс. человек.

