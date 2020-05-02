Большинство россиян хотят прогуляться после самоизоляции
Большинство граждан России желают прогуляться по городу после завершения режима самоизоляции, введённого из-за опасности распространения коронавируса. Это показал опрос, результаты которого опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
За прогулки по городу высказались 29–42% опрошенных, на втором месте идут объятия с родными и друзьями 25-26%. От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, чтобы подстричься. Кроме того, от 6 до 9% хотят отправиться в ресторан или кафе.
По кино, театрам и музеям тоскуют 5–6% опрошенных, еще 3–4% хотят нарядиться и пойти «в люди», а от 2% до 5% — наведаться в салон красоты.
Опрос проводился 1–2 мая в каналах «стопкоронавирус.рф» в Telegram и ICQ, а также социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности проголосовали более 126,2 тыс. человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru