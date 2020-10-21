Большинство россиян довольны местом своего проживания

Три четверти россиян назвали комфортным место своего проживания. Таковы результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра социального проектирования «Платформа».

Больше всего довольны местом своего проживания респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (90%), сообщает ТАСС.

Недовольство средой высказывают как правило жители городов-миллионников без учёта столиц (27%), а также малых городов (27%).

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Россияне, высказывают недовольство относительно нехватки подходящих рабочих мест (41%), дефицита социальных сервисов (32%), а также упадка местной экономики (31%), передает RT.

Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, что среди россиян, которые не хотят заводить детей, преобладают женщины, сообщает Ura.ru. Самыми распространенными причинами отказа респонденты назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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