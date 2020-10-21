Большинство россиян довольны местом своего проживания
Три четверти россиян назвали комфортным место своего проживания. Таковы результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра социального проектирования «Платформа».
Больше всего довольны местом своего проживания респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (90%), сообщает ТАСС.
Недовольство средой высказывают как правило жители городов-миллионников без учёта столиц (27%), а также малых городов (27%).
Россияне, высказывают недовольство относительно нехватки подходящих рабочих мест (41%), дефицита социальных сервисов (32%), а также упадка местной экономики (31%), передает RT.
Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, что среди россиян, которые не хотят заводить детей, преобладают женщины, сообщает Ura.ru. Самыми распространенными причинами отказа респонденты назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- На улице Чапаева в Оренбургской области поставили монумент его убийце
- В Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении
- CNN заявила о подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»
- Новые технологии приведут к сокращению 85 млн рабочих мест в мире
- В РПЦ рассказали о востребованности причастия для больных COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru