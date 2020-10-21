Большинство россиян довольны местом своего проживания

Три четверти россиян назвали комфортным место своего проживания. Таковы результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра социального проектирования «Платформа».

Больше всего довольны местом своего проживания респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга (90%), сообщает ТАСС.

Недовольство средой высказывают как правило жители городов-миллионников без учёта столиц (27%), а также малых городов (27%).