Большинство россиян будут следить за 17-й «Прямой линией» с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня «Прямую линию». Она станет семнадцатой встречей в подобном формате. Начнется мероприятие в 12 часов по Москве. Глава государства, как обычно, ответит на вопросы жителей России и других стран.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, ОТР, Мир, радиостанции Маяк, Вести FM и Радио России.

Ранее сообщалось, что президент через колл-центр получил более миллиона обращений.

Интерес к «Прямой лини» подтвердил и опрос ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 75% россиян собираются следить за программой. 29% респондентов признались, что планирует смотреть прямой эфир, пишут «Известия». 12% сограждан интересуют отдельные моменты встречи. 34% опрошенных признались, что не смогут смотреть трансляцию, они собираются узнать основные вопросы и ответы из СМИ.

