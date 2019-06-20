Большинство россиян будут следить за 17-й «Прямой линией» с Путиным
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня «Прямую линию». Она станет семнадцатой встречей в подобном формате. Начнется мероприятие в 12 часов по Москве. Глава государства, как обычно, ответит на вопросы жителей России и других стран.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, ОТР, Мир, радиостанции Маяк, Вести FM и Радио России.
Ранее сообщалось, что президент через колл-центр получил более миллиона обращений.
Интерес к «Прямой лини» подтвердил и опрос ВЦИОМ. Социологи выяснили, что 75% россиян собираются следить за программой. 29% респондентов признались, что планирует смотреть прямой эфир, пишут «Известия». 12% сограждан интересуют отдельные моменты встречи. 34% опрошенных признались, что не смогут смотреть трансляцию, они собираются узнать основные вопросы и ответы из СМИ.
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