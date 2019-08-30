Большинство пассажиров аварийно севшего А321 уже получили компенсацию

Компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 185 пассажирам самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Как напоминает RT, А321, выполнявший рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Сразу после взлёта самолет столкнулся со стаей птиц, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. На борту находились 226 человек. Все они остались живы. За медпомощью после инцидента обратились 76 человек.

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Кстати, историей, которая уже получила название «чудо на кукурузном поле», заинтересовались маститые режиссеры. Как отмечает РЕН ТВ, снять картину о посадке А321 готов Владимир Хотиненко. Он уверен, что за основу кинокартины нужно брать именно финал — посадку лайнера — и уже вокруг выстраивать остальные сюжетные линии.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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