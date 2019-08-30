Большинство пассажиров аварийно севшего А321 уже получили компенсацию
Компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 185 пассажирам самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.
Как напоминает RT, А321, выполнявший рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Сразу после взлёта самолет столкнулся со стаей птиц, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. На борту находились 226 человек. Все они остались живы. За медпомощью после инцидента обратились 76 человек.
Кстати, историей, которая уже получила название «чудо на кукурузном поле», заинтересовались маститые режиссеры. Как отмечает РЕН ТВ, снять картину о посадке А321 готов Владимир Хотиненко. Он уверен, что за основу кинокартины нужно брать именно финал — посадку лайнера — и уже вокруг выстраивать остальные сюжетные линии.
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