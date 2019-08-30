Большинство пассажиров аварийно севшего А321 уже получили компенсацию

Компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 185 пассажирам самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

Как напоминает RT, А321, выполнявший рейс по маршруту Жуковский-Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в Подмосковье 15 августа. Сразу после взлёта самолет столкнулся со стаей птиц, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. На борту находились 226 человек. Все они остались живы. За медпомощью после инцидента обратились 76 человек.