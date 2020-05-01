Большинство москвичей остались дома, показывает «индекс самоизоляции»

Многие жители российской столицы не покидают жильё сегодня в Праздник Весны и Труда, следует из индекса самоизоляции. По информации сервиса Яндекса, его значение на три часа дня составляло 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Ноль означает самый низки уровень самоизоляции - на улицах много граждан, а 5 - уровень изоляции наивысший.

Накануне, в четверг, значение того же индекса составляло 2,7. Средний показатель самоизоляции фиксируется и в ряде населённых пунктов Подмосковья: 3,5 - в Лобне, Фрязино и Люберцах, 3,4 - в Королёве, Электростали, Балашихе, Лыткарине, Красногорске и Одинцове.

