Большинство банков Армении с 30 марта прекратит прием карт «Мир»

Пока банки Армении принимают карты «Мир», однако вскоре пользователям будут недоступны безналичная оплата и снятие наличных в банкоматах кредитных организаций республики, за исключением устройств «ВТБ Армения»: банк продолжит обслуживать российские карты в полном объеме. В организации пояснили, что держателям карт «Мир» любых банков РФ по-прежнему будут доступны основные сервисы. Всего в республике работает 53 отделения ВТБ и более 190 банкоматов.

Как отметили в Банке России, работа с дружественными странами по приему карт «Мир» продолжается.

«При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно», — указали в регуляторе.

Представитель оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) указал, что ограничений на работу с зарубежными партнерами нет, однако банки в других странах самостоятельно принимают решение о приеме карт российской платежной системы.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы средств с карт и на карты «Мир» в своем приложении, напоминает телеканал «360».

