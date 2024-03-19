Большинство банков Армении с 30 марта прекратит прием карт «Мир»
Банкоматы и POS-терминалы большинства банков Армении с 30 марта прекратят прием карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «ВТБ Армения» («дочки» российской одноименной организации).
Пока банки Армении принимают карты «Мир», однако вскоре пользователям будут недоступны безналичная оплата и снятие наличных в банкоматах кредитных организаций республики, за исключением устройств «ВТБ Армения»: банк продолжит обслуживать российские карты в полном объеме. В организации пояснили, что держателям карт «Мир» любых банков РФ по-прежнему будут доступны основные сервисы. Всего в республике работает 53 отделения ВТБ и более 190 банкоматов.
Как отметили в Банке России, работа с дружественными странами по приему карт «Мир» продолжается.
«При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно», — указали в регуляторе.
Представитель оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) указал, что ограничений на работу с зарубежными партнерами нет, однако банки в других странах самостоятельно принимают решение о приеме карт российской платежной системы.
Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы средств с карт и на карты «Мир» в своем приложении, напоминает телеканал «360».
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