Больше всего времени у россиян дома отнимают уборка и готовка

На третьем месте по домашним обязанностям, на которые у жителей России уходит много времени, расположилась стирка одежды и обуви - так ответили 15%.

При этом только 12% россиян делят домашние обязанности с супругами или родственниками, а 81% мужчин вообще стараются не касаться бытовых вопросов.

Ранее психолог Алена Шаповалова дала советы, как пережить развод. В частности, она порекомендовала обратиться за психологической помощью к специалисту и заниматься спортом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



