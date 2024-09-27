Больше всего времени у россиян дома отнимают уборка и готовка

Приготовление еды отнимает больше всего времени у 33% россиян, а уборка квартиры или дома — у 20%, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Sneaknfresh.

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На третьем месте по домашним обязанностям, на которые у жителей России уходит много времени, расположилась стирка одежды и обуви - так ответили 15%.

При этом только 12% россиян делят домашние обязанности с супругами или родственниками, а 81% мужчин вообще стараются не касаться бытовых вопросов.

Ранее психолог Алена Шаповалова дала советы, как пережить развод. В частности, она порекомендовала обратиться за психологической помощью к специалисту и заниматься спортом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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