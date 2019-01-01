Больше воды и головные уборы: В МЧС москвичей научили спасаться от аномальной жары

В среду, 29 мая, в столичном регионе прогнозируется аномальная жара. Как пишет АГН Москва, в пресс-службе московского управления МЧС отметили, что днём в мегаполисе ртутные столбики термометров могут дотянуться до отметки +31 градус.

В связи с этими спасатели рекомендуют жителям столицы избегать длительного нахождения на солнце, пить больше воды, а также надевать одежду светлых тонов и не забывать про головные уборы.

Между тем, уже к ближайшим выходным москвичам пообещали похолодание. Об этом в эфире НСН рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

