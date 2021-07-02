Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна

При этом 20% опрошенных россиян поддерживают идею ввести локдаун из-за новой волны пандемии. Активнее всего за эту меру выступили респонденты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила, что в регионе перестали соблюдать ограничительные меры. Это чревато введением локдауна, но, чтобы его избежать, нужно активно прививаться, передает URA.RU.

