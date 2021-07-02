Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна
Более половины россиян выступают против введения нового локдауна из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из опроса банка «Окрытие», передает РИА Новости.
Отмечается, что 51% жителей России считают, что введение жесткого локдауна убьют экономику и негативно скажется на доходах граждан. Также 28% респондентов отметили, что в их регионах нет причин для введения таких ограничений. Чаще всего об этом заявляли жители Сибири и Северного Кавказа.
При этом 20% опрошенных россиян поддерживают идею ввести локдаун из-за новой волны пандемии. Активнее всего за эту меру выступили респонденты из Санкт-Петербурга и Москвы.
Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила, что в регионе перестали соблюдать ограничительные меры. Это чревато введением локдауна, но, чтобы его избежать, нужно активно прививаться, передает URA.RU.
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